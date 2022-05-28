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Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Reçete elimizin altındaymış! Mutfaktaki o malzemelerle...

İbn-i Sina'nın binlerce yıl öncesinde yazdığı pek çok reçete günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Döneminin en önemli doktorlarından olan İbn-i Sina Tıbbın Babası olarak da biliniyordu. Tıp dünyasında önemli bir yer kaplayan önerileri günümüze kadar gelmeyi başardı. İbn-i Sina'nın yazdığı önerilerden biri de beyaz saç için yağlar! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Bir tanesi bile etkisini gösteriyor. İşte Tıbbın Babası İbn-i Sina'dan beyaz saça kökten çözüm önerileri...

28.05.2022 10:46 - Son Güncelleme: 28.05.2022 10:46
Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Halbuki elimizin altındaymış! Mutfağımızdaki...

Kadını erkeği fark etmiyor. Bir çok kişi beyaz saçtan muzdarip. Ancak çözüm bulamıyor. Günümüzde beyaz saç sorununda daha erken yaşlarda görülmeye başlandı. İlerleyen yaşlarda saçın beyazlamasının normal olduğu bilindiği gibi bazen de stresten ya da genetik gibi nedenlerden de saç beyazlaması görülebiliyor. Beyaz saçtan kurtulmak için doktor doktor gezmeye, üzülmeye son! Reçete elimizin altındaymış! Türk mutfağında kullanılan o malzemelerle beyaz saçtan kurtulmak mümkün! İşte İbn-i Sina'nın önerileri...

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Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Halbuki elimizin altındaymış! Mutfağımızdaki...

Tıbbın Babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın, saç beyazlamasıyla ilgili etkili bir formülü var. Doğal yağlardan oluşan formülü evinizde hemen şimdi deneyebilirsiniz.

Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Halbuki elimizin altındaymış! Mutfağımızdaki...

Bu öneriler hem erken beyazlamanın önüne geçebiliyor, hem de ileri yaşlarda kendi saç renginizi en doğal haliyle kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Halbuki elimizin altındaymış! Mutfağımızdaki...

SAÇ BEYAZLAMASINI ÖNLEYEN DOĞAL YAĞLAR

KARASAKIZ

Karasakız, Trakya bölgesinde yetişen kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bozcaada'da kuntra olarak bilinir.

Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Halbuki elimizin altındaymış! Mutfağımızdaki...

SICAK YAĞLAR (KATRAN)

Katran Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişir. Katran doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü katran yağı son derece etkili bir yöntemdir. En önemli başat özelliği antiseptik, antiparaziter, antibakteriyeldir.

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