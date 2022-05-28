Tıbbın Babası İbn-i Sina’dan beyaz saça kökten çözüm! Binlerce yıl saklı kalmıştı! Reçete elimizin altındaymış! Mutfaktaki o malzemelerle...

Kadını erkeği fark etmiyor. Bir çok kişi beyaz saçtan muzdarip. Ancak çözüm bulamıyor. Günümüzde beyaz saç sorununda daha erken yaşlarda görülmeye başlandı. İlerleyen yaşlarda saçın beyazlamasının normal olduğu bilindiği gibi bazen de stresten ya da genetik gibi nedenlerden de saç beyazlaması görülebiliyor. Beyaz saçtan kurtulmak için doktor doktor gezmeye, üzülmeye son! Reçete elimizin altındaymış! Türk mutfağında kullanılan o malzemelerle beyaz saçtan kurtulmak mümkün! İşte İbn-i Sina'nın önerileri...