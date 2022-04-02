Thodex vurgununun ucu Binance'e çıktı! Thodex soruşturması uluslararası boyuta uzandı
Thodex vurgununda dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Thodex şüphelilerin dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirleyen savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yaparak şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Thodex kurucusu ve yöneticiisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu kripto para hesaplarının Binance isimli uluslararası kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.
Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para kurucusu, yöneticisi ve yardımcılarının yer aldığı soruşturmada iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan işlemlere bir bir yer verildi.
ŞÜPHELİLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.
PARALAR SAVCILIKÇA AÇILAN HESAPLARA KONULDU
El koyma kararına istinaden Thodex isimli şirketin ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede önemli bir detay olarak belirtildi.
ULUSLARARASI BOYUTTA EL KOYMA KARARI
Binance adlı uluslararası kripto para borsasına da yazı yazıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin burada bulunan mal varlığına el koyma işlemi yapılmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı aktarıldı.