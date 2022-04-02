Manavgat’ta görüştüğü erkeğin kız arkadaşı tarafından tekme tokat dövülen Şenız Gülpınar: Beni bayıltıncaya kadar dövdüler

ADLİYEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ TEHDİT MESAJLARI



Bir fırsatını bulup jandarmaya sığındığını anlatan Gülpınar, "Beni döverken hepsi videoya çekti. Telefonlarında bu kayıtların hepsi var. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımdan görüntüyü aldım. Telefonlarının incelenmesini istemiştim ama olmadı" diye konuştu.



Şüphelilerin serbest kalmasına çok şaşırdığını anlatan Gülpınar, "Adliyeden çıkar çıkmaz bana tehdit mesajları, ses kayıtları göndermeye başladılar. Her türlü küfrü ediyorlar. Bu mesajları bana attıkları yetmezmiş gibi, tanıdıklarıma hatta anneme kadar atıyorlar. Anneme, 'Kızını buradan al yoksa daha kötü şeyler olacak onu öldüreceğiz' diyorlar. Şimdi serbest dolaşıyorlar. Mahkeme uzaklaştırma bile vermedi. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı.