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The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü. Simpsons, Richard Branson'ın uzay uçuşu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

16.07.2021 12:17 - Son Güncelleme: 16.07.2021 12:17
The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü. Şimdiyse, Simpsonlar'ın 7 yıl önce yaptığı bir kehanetinin daha tuttuğunu, dikkatli sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı.

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The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

Efsane dizinin, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördüğü biliniyor.

The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

Simpsonlar ayrıca, Dünya Kupası ve Super Bowl'un kazananlarını doğru şekilde tahmin etti ve Super Bowl'da Lady Gaga'nın 2017'deki devre arası şovundaki performansından önce gökten indiğini gösterdi.