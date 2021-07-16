The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü. Şimdiyse, Simpsonlar'ın 7 yıl önce yaptığı bir kehanetinin daha tuttuğunu, dikkatli sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı.