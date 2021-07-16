The Simpsons kehanetleri yine mi tuttu bu kadarına pes! Richard Branson'ın uzay uçuşu 7 yıl önce böyle yayınlanmış
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, bir kehaneti daha doğru çıkmasıyla dünya hayrete düştü. Simpsons, Richard Branson'ın uzay uçuşu 2014'te tahmin ettiği iddiasıyla gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...
16.07.2021 12:17
- Son Güncelleme: 16.07.2021 12:17
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü. Şimdiyse, Simpsonlar'ın 7 yıl önce yaptığı bir kehanetinin daha tuttuğunu, dikkatli sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı.