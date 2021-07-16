Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika: 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Büşra, Uğur, Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz...
Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Büyükşen çifti cinayetinde 12 Temmuz Salı sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 24 kişinin öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ancak iddiaya göre 24 kişinin özaltına alındığı çifte cinayette bir şüphelinin daha gözaltında olduğu yönünde iddialar gündemde. Peki o isim kim? Savcı ve kurulan özel ekip tarafından sorguya alınan şüpheliler gözaltında 4. gününde. O isimler arasında; Büyükşen çiftinin çocukları Uğur Büyükşen ve Büşra Büyükşen, gelin Betül Büyükşen, Mehmet Ali Dayanır ve Yılmaz Büyükdoğrucan var. Önceki gün Müge Anlı'nın Instagram hesabından paylaştığı videoda sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın elindeki kelepçe ve kameralara kurduğu cümle dikkat çekmişti. Konya'da 3 yıl önce işlenen Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi? İşte detaylar...
BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ!
Müge Anlı'da katil ya da katilleri aranan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 24 kişinin gözaltına alındığı Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısının 25 olduğu gelen bilgiler arasında. İşte Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi!
Büyükşen çiftinin çocukları Uğur Büşra Betül Mehmet Ali Dayanır ve Yılmaz Büyükdoğrucan gözaltında! Dünürleri de gözaltına alınan şüpheliler arasında. Öğleden sonra adliyeye sevk işlemi bekleniyor. Eğer bir gözaltı daha varsa bu sürecin uzamasıda olası bir durum.
Sezon finali yapan Müge Anlı Instagram hesabından Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın elleri kelepçeli görüntüsünü paylaştı. Mehmet Ali Dayanır'ın, kuzeni Betül Büyükşen ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi henüz bilinmiyor ancak yeni gelişmeleri takivim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki bugüne kadar neler yaşandı?
MEHMET ALİ DAYANIR İSMİ CANLI YAYINDA DA GEÇMİŞTİ - TIKLA