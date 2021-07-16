Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika: 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Büşra, Uğur, Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz...

Büyükşen çiftinin çocukları Uğur Büşra Betül Mehmet Ali Dayanır ve Yılmaz Büyükdoğrucan gözaltında! Dünürleri de gözaltına alınan şüpheliler arasında. Öğleden sonra adliyeye sevk işlemi bekleniyor. Eğer bir gözaltı daha varsa bu sürecin uzamasıda olası bir durum.