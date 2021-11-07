Teröristlerin 'girilemez' dediği Kato Dağı'nda artık terör yok! Kato Dağı fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu
Bir zamanlar Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2950 rakımlı Kato Dağı'nda kol gezen teröristler artık bölgeden temizlendi. Teröristlerin sözde ikinci 'Kandil' 'girilemez' dedikleri Kato Dağı artık fotoğrafçıları ağırlıyor. İşte birbirinden güzel karelerle karpostallık kareler...
İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile fotoğrafçılar ilçeye bağlı Akçayol ve Koyunoba köyüne yakın olan Kato Dağı Jirki bölgesine çıktı.
Doğa fotoğrafçısı Serdar Gükçe'nin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gükçe, fotoğrafçıları Şırnak'a davet ederek, "İlimiz genelinde yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Her gittiğim bölgede güzel bir anıyı alıp geliyorum. Bu gün olduğu gibi güzel bir anıyı aldım diyebilirim. Bir fotoğrafçı, fotoğraf çekme derdinde değildir, aslında anı sonsuza kadar hem makinesine hem de hafızasına kaydetmeli. Ülkemizin her karışını hafızama fotoğraflıyorum. Kato Dağı bir destanın yazıldığı yerdir, nice yiğidin şehadet şerbeti içtiği yerdir. Şimdi buradaysak onların sayesindedir. İlk defa bu kadar yakın durdum bu dağlara. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.