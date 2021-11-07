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43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu'nu kazananlar

15 kilometrede Erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi. İşte maratondan renkli görüntüler...

07.11.2021 12:46 - Son Güncelleme: 07.11.2021 12:46
43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu’nu kazananlar

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapıldığı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 50 elit atlet ve toplamda 40 bin kişinin parkura çıktı.

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43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu’nu kazananlar

Altunizade'den başlayan etkinlikte katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa Kıtası'nda koşuyu tamamlandı. 42K yarışı Sultanahmet Meydanı'nda; 15K yarışı Yenikapı'da; 8K Halk Koşusu Dolmabahçe'de sona erdi.

43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu’nu kazananlar

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu.

43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu’nu kazananlar

Kadınlar kategorisinde 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2:24:45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.

43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu’nu kazananlar

15 kilometrede Erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi.

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