43. İstanbul Maratonu sona erdi! İşte İstanbul Maratonu'nu kazananlar
15 kilometrede Erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi. İşte maratondan renkli görüntüler...
07.11.2021 12:46
- Son Güncelleme: 07.11.2021 12:46
43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu.
15 kilometrede Erkeklerde 45:02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50:21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi.