BİM'de gelecek hafta et ürünlerinde DEV kampanya! BİM 27 Nisan aktüel kataloğuyla 3 rafta sürpriz indirim!

BİM 27 Nisan aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta salı günü saat 10 itibariyle onlarca yiyecek ürünü indirimli olarak satışta olacak. BİM'de gelecek hafta Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması, Çilekli Beyaz Çikolata, Albeni Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi, Hanımeller Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye, Halley Granüllü Sütlü Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi, Marmarabirlik Yağlı Salamura Zeytin, Danet Pastırma, Danet Dana Kangal Sucuk, Erpiliç Piliç Parmak Köfte, Derya Ton Balığı Salatası, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti ürünleri var.

24.04.2021 15:11 - Son Güncelleme: 24.04.2021 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





