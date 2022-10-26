TEM'de zincirleme kaza! Şoför sıkıştı
TEM otoyolunda feci bir kaza yaşandı. Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü araç içinde sıkıştı. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte detaylar...
TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü araç içinde sıkıştı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri yakınında Ankara istikametinde meydana geldi. 35 PK 870 plakalı yolcu otobüsü, trafiğin yavaşlamasıyla önünde duran Ferhat K.'nin kullandığı otomobile çarptı.
ŞOFÖR SIKIŞTI
Savrulan otomobil önündeki 34 CPZ 377 plakalı kamyonete vurdu. Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEM'DE KUYRUK OLUŞTU
İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüste bulunan diğer yolcular başka araçlara bindirilerek olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ferhat K., "Önümdeki araç fren yaptı, ben de fren yapmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Arkadan otobüsün geldiğini gördüm. Bana arkadan otobüs vurdu ben de kamyonete vurdum" dedi.