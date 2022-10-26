TEM’de zincirleme kaza! Şoför sıkıştı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ferhat K., "Önümdeki araç fren yaptı, ben de fren yapmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Arkadan otobüsün geldiğini gördüm. Bana arkadan otobüs vurdu ben de kamyonete vurdum" dedi.

