Antalya'da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı
Antalya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada elektrikli skuterde bulunan 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ve 17 yaşındaki Ada Kayahan otomobilin hızla çarpması sonucu feci şekilde hayatlarını kaybettiler. Kazanın ortaya çıkan görüntülerinde hızlı bir şekilde geldiği görülen sürücü kaza sonrası tutuklandı. Kazayla ilgili çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre otomobil 53 metre fren yaptı.
26.10.2022 16:41 - Son Güncelleme: 26.10.2022 16:41
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu acı kaza, 22 Ekim gecesi Antalya Muratpaşa'da yaşandı…
Antalya'daki dehşet kaza anı VİDEO
ANTALYA'DAKİ SCOOTER KAZASINDA YENİ DETAYLAR
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.