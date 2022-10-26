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Haberler Yaşam Antalya'da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

Antalya'da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

Antalya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada elektrikli skuterde bulunan 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ve 17 yaşındaki Ada Kayahan otomobilin hızla çarpması sonucu feci şekilde hayatlarını kaybettiler. Kazanın ortaya çıkan görüntülerinde hızlı bir şekilde geldiği görülen sürücü kaza sonrası tutuklandı. Kazayla ilgili çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre otomobil 53 metre fren yaptı.

26.10.2022 16:41 - Son Güncelleme: 26.10.2022 16:41
Antalya’da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu acı kaza, 22 Ekim gecesi Antalya Muratpaşa'da yaşandı…

Antalya'daki dehşet kaza anı VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya’da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

ANTALYA'DAKİ SCOOTER KAZASINDA YENİ DETAYLAR
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.

Antalya’da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

Antalya’da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Antalya’da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

SÜRÜCÜ MUHAMMED CAN GÜLMEZ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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