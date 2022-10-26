Antalya’da 2 genç elektrikli skuter kazasında hayatını kaybetti! Çarpıcı detay ortaya çıktı: Otomobil 53 metre fren yaptı

ANTALYA'DAKİ SCOOTER KAZASINDA YENİ DETAYLAR

Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi.