DNA testiyle gelen 186 milyonluk miras! Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Bir dönem İzmir'de yaşayan işadamı Zeki Sabuncu, A.Ç. isimli kadınla dini nikahlı beraberliğinden olan iki çocuğunu nüfusuna almamak için Hollanda'ya kaçtı. Annelerinin nüfusuna kaydolan iki çocuk yıllar sonra babalık davası açtı. Mahkeme Hollanda'ya yazı yazarak, Sabuncu'nun zorla DNA örneğini aldırdı. İki kardeşin DNA sonucu Sabuncu'nun çocuğu olduğu kesinleşti ve 186 milyon lira serveti olan babanın nüfusuna yazıldı.
İş adamı 24 yıl DNA testinden kaçmıştı, sonunda yakalandı ve gerçek ortaya çıktı. İşte ulaştığı haberin şoke eden ayrıntıları...
DNA TESTİ İLE 186 MİLYON TL'LİK MİRASA ORTAK OLDULAR
İzmir'de A.Ç. isimli kadından iki çocuğu olduktan sonra yurt dışına kaçan iş adamı Zeki Sabuncu, 24 yıl sonra Hollanda polisine yakalanınca DNA örneği alındı. DNA testinde Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Kardeşler 10 milyon Euro (186 milyon lira) servet sahibi Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi.
İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.
BABALIK DAVASI
Abla ve kardeşi, avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya uzun süre babalık testi yapılamadı. Sabuncu'nun 10 milyon euroluk servete sahip olduğu iddia edildi. İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.