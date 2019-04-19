TEM'de kilometrelerce kuyruk oluşturan kaza
Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda 3 TIR'ın karıştığı kaza sonrası kilometrelerce kuyruk oluştu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, oluşan kuyruk havadan görüntülendi.
Aynı istikamette seyir halinde olan Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0066 plakalı tır da duramayarak kaza yapan tırlara arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından tırın kupa kısmında sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZADA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Yolda güvenlik önlemleri alan ekipler tarafından yolun 1 şeridi trafiğe açıldı. Durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Yolda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki trafik havadan görüntülendi.