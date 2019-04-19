TEM'de kilometrelerce kuyruk oluşturan kaza

ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından tırın kupa kısmında sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.