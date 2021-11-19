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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama yapmak isteyen TIR, hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar ağaçlık alana devrilirken kazada TIR sürücüsü yaralandı. İşte kazaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

19.11.2021 21:48 - Son Güncelleme: 19.11.2021 22:39
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çınarlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gürkan A. idaresindeki 41 AET 202 plakalı DAF marka tır, sollama yapmak istediği esnada Erol Z. idaresindeki 34 AHG 31 plakalı Renault marka hafif ticari araca çarptı.

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki ağaçlık alana düştü.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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