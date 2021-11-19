TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.



Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

