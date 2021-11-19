TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama faciası! TIR, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama yapmak isteyen TIR, hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar ağaçlık alana devrilirken kazada TIR sürücüsü yaralandı. İşte kazaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
19.11.2021 21:48
- Son Güncelleme: 19.11.2021 22:39
Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çınarlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Gürkan A. idaresindeki 41 AET 202 plakalı DAF marka tır, sollama yapmak istediği esnada Erol Z. idaresindeki 34 AHG 31 plakalı Renault marka hafif ticari araca çarptı.