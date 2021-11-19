Kocaeli'de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. İşte olay yerinden kareler...
19.11.2021 19:30
- Son Güncelleme: 19.11.2021 19:33
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Caddesi'nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı.