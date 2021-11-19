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Kocaeli'de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. İşte olay yerinden kareler...

19.11.2021 19:30 - Son Güncelleme: 19.11.2021 19:33
Kocaeli’de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

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Kocaeli’de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Caddesi'nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı.

Kocaeli’de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kocaeli’de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek için trafik önlemi aldı.

Kocaeli’de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Öte yandan kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü
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