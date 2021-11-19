Anne ve kızı devrilen otomobilde sıkıştı! Zamanla yarış...

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Erva Katıkçı ile kızı Aleyna Katıkçı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.