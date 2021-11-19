Anne ve kızı devrilen otomobilde sıkıştı! Zamanla yarış...
Son dakika haberleri... Pendik'te seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Erva Katıkçı ile kızı Aleyna Katıkçı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden görüntüler...
19.11.2021 23:23
- Son Güncelleme: 19.11.2021 23:25
İddiaya göre, Erva Katıkçı'nın kullandığı 34 KU 2602 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan otomobil ara sokağa düşerken ters döndü.
OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Erva Katıkçı ile kızı Aleyna Katıkçı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.