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Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız'ın intiharıyla ilgili şok gelişme

8 Ekim'de İstanbul'da bulunan bir AVM'nin terasından atlayarak intihar eden Kader Yıldız'ı ölüme sürükleyen süreçle ilgili annesi Gülnaz Yıldız konuştu. "Kızımı intihara sürükleyen şey olay günü kendisine gelen fotoğraf oldu" diyen acılı anne, "Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş." ifadelerini kullandı. İşte sır ölümün detayları...

20.10.2022 09:05 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:21
Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız’ın intiharıyla ilgili şok gelişme

İstanbul Beylikdüzü'de 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından aşağıya atlayarak yaşamına son veren anestezist Kader Yıldız'ın (25) ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı.

Kader Yıldız'ın AVM terasından atlama anları | Video

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet dolu anlarda Kader Yıldız, nişanlısı Berkan Y.'ye Whatsapp'tan saat 18.13'te, "Sana hakkımı helal etmiyorum" mesajı attıktan 2 dakika sonra aşağı atlamıştı.

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Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız’ın intiharıyla ilgili şok gelişme

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, konuştu. Anne Yıldız, kızını ölüme sürükleyen süreci Kader'in odasında gözyaşları içinde anlattı. İşte söyledikleri:

Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız’ın intiharıyla ilgili şok gelişme

İHANETİN FOTOĞRAFI
Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş.

Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız’ın intiharıyla ilgili şok gelişme

Kızım fotoğrafa inanmamış. Gönderen kişiyle buluşmak için evden çıkmış. O kadınla ve nişanlısının annesiyle bir kafede konuşmuş. Ayrılırken, 'Kafamı toplamam, hava almam lazım' demiş. Sonra onu AVM'ye bırakmışlar. Orada da olan oldu.

Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız’ın intiharıyla ilgili şok gelişme

Kızımın odasına giremiyorum. Her gün bir kargosu geliyor. Ölüme giden kız bunları sipariş eder mi? Kışlıklar almış, mont almış benim yavrum. Hayalleri vardı. Canına kıyacak kız değildi. Onu bu hallere getirenlerin hiç mi suçu yok? Olay günü ben hastaydım evdeydim. Çeyizi kaldı. 'Anne ben evleneceğim, çocuklarım olacak' diyordu. Kızımı hayallerinden koparıp buna sürükleyenlerin günahı yok mu? Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu.

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