Telefonuna gelen fotoğrafta ne vardı? AVM terasından atlayan Kader Yıldız’ın intiharıyla ilgili şok gelişme

Kızımın odasına giremiyorum. Her gün bir kargosu geliyor. Ölüme giden kız bunları sipariş eder mi? Kışlıklar almış, mont almış benim yavrum. Hayalleri vardı. Canına kıyacak kız değildi. Onu bu hallere getirenlerin hiç mi suçu yok? Olay günü ben hastaydım evdeydim. Çeyizi kaldı. 'Anne ben evleneceğim, çocuklarım olacak' diyordu. Kızımı hayallerinden koparıp buna sürükleyenlerin günahı yok mu? Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu.