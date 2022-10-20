Bursa’da alkollü yakalanan sürücü alkolmetreye üflememek yapmadığını bırakmadı: Ekmeğimden olurum

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yaşandı. E. A. yanında bulunan arkadaşı ile 16 KPV plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekiplerinin cadde üzerinde kurduğu uygulama noktasını görünce ara sokaktan kaçmak istedi. Fakat girdiği ara sokakta da trafik polislerini gören Arslan, bu kez de aracını "park ediyormuş" gibi yaptı. Durumu anlayan polisler, E.A.'dan ehliyet ve ruhsat istedi.