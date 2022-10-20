Bursa'da alkollü yakalanan sürücü alkolmetreye üflememek yapmadığını bırakmadı: Ekmeğimden olurum
Bursa Osmangazi'de trafik polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçarken bir diğer uygulama noktasında yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre dil döktü. Polisin "üflemezsen ehliyetine 2 yıl el koyacağım" demesi üzerine sürücü, "Beni tutuklayın, ekmeğimden olurum" dedi.
20.10.2022 09:37 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:37
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yaşandı. E. A. yanında bulunan arkadaşı ile 16 KPV plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekiplerinin cadde üzerinde kurduğu uygulama noktasını görünce ara sokaktan kaçmak istedi. Fakat girdiği ara sokakta da trafik polislerini gören Arslan, bu kez de aracını "park ediyormuş" gibi yaptı. Durumu anlayan polisler, E.A.'dan ehliyet ve ruhsat istedi.