Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bartın Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

Bartın Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında incelemelere başladı.

DHA
19.10.2022 16:13 - Son Güncelleme: 19.10.2022 16:13
Bartın Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken, maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Bartın Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.

Bartın Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü'nde incelenmesine başlandı.

Bartın Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği madenden bilirkişi heyeti incelemelere başladı

Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi.

SON DAKİKA