Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
24.05.2022 00:19 - Son Güncelleme: 24.05.2022 08:51
İstanbul-Tekirdağ yolunun Yeniçiftlik Mahallesi kesiminde M.K. idaresindeki 34 CNL 515 hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs ve E.A'nın kullandığı 34 KD 8311 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı.