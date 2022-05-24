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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

24.05.2022 00:19 - Son Güncelleme: 24.05.2022 08:51
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

İstanbul-Tekirdağ yolunun Yeniçiftlik Mahallesi kesiminde M.K. idaresindeki 34 CNL 515 hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden A.P. yönetimindeki 59 PA 403 plakalı minibüs ve E.A'nın kullandığı 34 KD 8311 plakalı otomobil çarpıştı.

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı, 5 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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