Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi! Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kalp ameliyatına alındı. Kalbine dört stent takılan Cübbeli Ahmet'in son durumu merak edilirken sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. İşte korkutan haber sonrası Ahmet Mahmut Ünlü'nün son sağlık durumu.
Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den korkutan haber geldi. Ünlü isim İstanbul'da doktorların acil muayenesi sonucunda kalpten ameliyata alındı.
Ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca için açıklama yapıldı.
OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
2006 yılında baypass olduğu belirtilen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi'nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul'a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi.