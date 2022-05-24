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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi! Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kalp ameliyatına alındı. Kalbine dört stent takılan Cübbeli Ahmet'in son durumu merak edilirken sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. İşte korkutan haber sonrası Ahmet Mahmut Ünlü'nün son sağlık durumu.

24.05.2022 08:11 - Son Güncelleme: 24.05.2022 08:11
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den korkutan haber geldi. Ünlü isim İstanbul'da doktorların acil muayenesi sonucunda kalpten ameliyata alındı.

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca için açıklama yapıldı.

OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
2006 yılında baypass olduğu belirtilen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığı belirtildi.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Bu ameliyatında kalbine dört stent takıldığı açıklanan Ünlü'nün Twitter hesabından operasyonun detayları paylaşıldı.

"KALP DAMARLARI TAŞ GİBİ SERTLEŞMİŞ"
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

"Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi. Daha önce 2006 yılında baypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kalp ameliyatı geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi'nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul'a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi.

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