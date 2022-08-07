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Tekirdağ'da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı. Çetiner'in, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı iddia edildi.

DHA
07.08.2022 19:29 - Son Güncelleme: 07.08.2022 19:41
Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

Çerkezöy ilçesinde güzellik salona sahibi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, dün akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.

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Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.

Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi.

Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi.

Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

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