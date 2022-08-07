Tekirdağ’da korkunç olay! Sevgilisini kolundan tutup 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar

İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi.