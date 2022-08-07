Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa'nın en sinirli ülkeleri yapılan bir araştırma sonucu belli oldu! Bu cümleyi okuyunca ilk aklınıza gelen soru: 'Türkiye, en sinirli ülkeler listesinde kaçıncı sırada?' oluyor. İşte Avrupa'da en sinirli ülkeler listesi...
07.08.2022 23:08 - Son Güncelleme: 07.08.2022 23:08
Yeni paylaşılan bir haritada, Avrupa'nın sinirlilik haritası çıkarıldı. Bu haritada en üstte ülkemiz yer aldı. Hatta geri kalan ülkelerden o kadar ayrılıyoruz ki bizim sinir katsayımızla en yakın takipçimiz arasında neredeyse iki kategori fark bulunuyor.
Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmının kızgınlık seviyesi %25'in altında kalıyor. Bu durumun bizim dışımızdaki tek istisnası olan Kuzey Makedonya'da ise bu oran %26 olarak gerçekleşiyor. Kuzey Makedonya'nın içinde bulunduğu karmaşa ortamında kızgınlık oranının yüksek olması şaşırtıcı değil.