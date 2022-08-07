Avrupa’nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Zaman zaman insanların sinirleniyor olması oldukça alıştığımız bir durum. Günlük yaşamımızda bizlerin de sinirlendiği çok sayıda farklı olay veya olgu karşımıza çıkabiliyor. Görünüşe göre bu durum her ülkede var ancak bizim ülkemizdeki kadar değil.