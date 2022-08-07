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Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'nın en sinirli ülkeleri yapılan bir araştırma sonucu belli oldu! Bu cümleyi okuyunca ilk aklınıza gelen soru: 'Türkiye, en sinirli ülkeler listesinde kaçıncı sırada?' oluyor. İşte Avrupa'da en sinirli ülkeler listesi...

07.08.2022 23:08 - Son Güncelleme: 07.08.2022 23:08
Avrupa’nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Zaman zaman insanların sinirleniyor olması oldukça alıştığımız bir durum. Günlük yaşamımızda bizlerin de sinirlendiği çok sayıda farklı olay veya olgu karşımıza çıkabiliyor. Görünüşe göre bu durum her ülkede var ancak bizim ülkemizdeki kadar değil.

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Avrupa’nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Yeni paylaşılan bir haritada, Avrupa'nın sinirlilik haritası çıkarıldı. Bu haritada en üstte ülkemiz yer aldı. Hatta geri kalan ülkelerden o kadar ayrılıyoruz ki bizim sinir katsayımızla en yakın takipçimiz arasında neredeyse iki kategori fark bulunuyor.

Avrupa’nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu haritada, farklı ülkelerdeki insanların kendilerini sinirli olarak tanımlayıp tanımlamaları üzerine toplanmış verilerle oluşturuldu. Listenin en altında Finlandiya yer aldı.

Avrupa’nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Finlilerin sadece %5'i kendisinin günün büyük kısmında kızgın hissettiğini ifade etti. İskandinav ülkesi hali hazırda en mutlu ülke olarak biliniyor.

Avrupa’nın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmının kızgınlık seviyesi %25'in altında kalıyor. Bu durumun bizim dışımızdaki tek istisnası olan Kuzey Makedonya'da ise bu oran %26 olarak gerçekleşiyor. Kuzey Makedonya'nın içinde bulunduğu karmaşa ortamında kızgınlık oranının yüksek olması şaşırtıcı değil.

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