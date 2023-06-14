Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara'ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...
Son zamanlarda Ankara'da yaşayan vatandaşları endişelendiren bir tehlike uyarısı yapıldı. Birçok ilçede etkili olacağı belirtilen bu durum için yetkililer peş peşe açıklamalarda bulundu. Uyarıya göre, Ankara genelinde 60 gün sürecek bir hava durumu olayı yaşanacak. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. İşte Ankara'nın hava durumuyla ilgili detaylar...
14.06.2023 11:56 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara valiliği tarafından yapılan uyarılar vatandaşı endişelendirdi. Son 10 gündür artan aşırı yağış Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçe için uyarı yapıldı. El Nino, hava durumunu ve iklimi tüm dünyada etkileyen önemli durumlar arasında yer alıyor. İşte Ankara'yı bekleyen tehlike...