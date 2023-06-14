Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara valiliği tarafından yapılan uyarılar vatandaşı endişelendirdi. Son 10 gündür artan aşırı yağış Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçe için uyarı yapıldı. El Nino, hava durumunu ve iklimi tüm dünyada etkileyen önemli durumlar arasında yer alıyor. İşte Ankara'yı bekleyen tehlike...