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Haberler Yaşam Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara'ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara'ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

Son zamanlarda Ankara'da yaşayan vatandaşları endişelendiren bir tehlike uyarısı yapıldı. Birçok ilçede etkili olacağı belirtilen bu durum için yetkililer peş peşe açıklamalarda bulundu. Uyarıya göre, Ankara genelinde 60 gün sürecek bir hava durumu olayı yaşanacak. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. İşte Ankara'nın hava durumuyla ilgili detaylar...

takvim.com.tr
14.06.2023 11:56 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:56
Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara valiliği tarafından yapılan uyarılar vatandaşı endişelendirdi. Son 10 gündür artan aşırı yağış Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçe için uyarı yapıldı. El Nino, hava durumunu ve iklimi tüm dünyada etkileyen önemli durumlar arasında yer alıyor. İşte Ankara'yı bekleyen tehlike...

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Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'ın açıklamasına göre yaz ayları yağış içerisinde geçecek.

Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Özellikle Ankara için uyarı yapan uzmanlar El Nino sebebiyle yağışlı havaların Ağustos ayına kadar süreceğini belirtti.

Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

EL NİNO NE DEMEK?

El Nino sırasında ılık su doğuya, Amerika'nın batı kıyısına doğru itilir.

Tek tek duyuruldu! 60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.

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