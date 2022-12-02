Bursa’da düşen uçakta hayatını kaybeden Hakan Köksal hakkında yeni detay! Lisans için gittiği Sakarya’dan dönerken...

4 KİŞİLİK UÇAK LİSANSINI ALMAYA GİTMİŞ

Hobi amaçlı, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi. Yeni lisansını alan Köksal'ın, kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan Sağlam'ın 1 ağabeyinin bulunduğu belirtildi.

Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

Hakan Köksal ile Burcu Sağlam'dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı.