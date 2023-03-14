Tek bir noktası kuru kalmayacak.... Ramazana özel REVANİ TARİFİ | Tüm püf noktalarıyla tam ölçülü haşhaşlı revani tatlısı!

Ramazan ayına kısa bir süre kala revani için araştırmalar hızlandı. Şerbetli ama hafif bir tatlı olması sebebiyle oldukça tercih edilen revaninin tüm püf noktalarını sizler için derledik. Tam ölçülü, kuru yeri kalmayan bu tarif Ramazan sofralarınızı süslerken misafirleriniz lezzetine doyamayacak. İşte am ölçülü revani tarifi...