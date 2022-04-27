Tandır çukurunda ölü bulunan minik Eymen Sadık Durak'ın istismar ve darbedildiği görüntüler cep telefonundan çıktı
Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile birlikte yargılanan sevgilisi Serkan Elçetin'in telefonunda, çocuğun hem bir erkek hem de annesinin istismarına uğradığı, darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Elçetin'in telefonunda, sevgilisi ve Eymen hakkında kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajların da olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak (27) ile birlikte yargılanan sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) telefonunda, çocuğun hem bir erkek hem de annesinin istismarına uğradığı, darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Elçetin'in telefonunda, sevgilisi ve Eymen hakkında kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajların da olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı.
Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İSTİNAF İLK KARARI BOZDU
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.