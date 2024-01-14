Tecavüz ettiler, idrar içirdiler | Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda yaşanan işkence kamerada! Cezalar belli oldu

Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.'nün (19) cinsel istismarına uğradı. Darbedilen, işkence gören, idrar içmeye ve birbirleriyle ilişkiye girmeye zorlanan S.T. ile M.D.'nin ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmada haklarında 'çocuğa karşı eziyet', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan A.S., E.G., K.T.Ö. ile Y.Ö., 19 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Cezaevindeki işkence görüntüleri ise 2 katlı koğuşun alt katı ve havalandırmasında bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
*FOTOĞRAF: (Y.O. DETERJAN ALDIĞI AN)
Olay, 2022 yılı Ağustos ayında Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. 'Cinsel istismar' suçundan tutuklanan S.T. ile M.D., iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.'nün cinsel istismarına uğradı.
Olay, o dönem 17 yaşında olan mağdur S.T.'nin, 12 Ağustos 2022'de nakil olarak gittiği Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde yapılan muayenesinde ortaya çıktı.
İDRAR İÇİRMİŞLER
Vücudunda darp izleri görülen S.T.'nin, Kocaeli'deki cezaevinde M.D. ile birlikte, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldıklarını, kemerle darbedildiklerini, zorla ayaklarını yıkattıklarını, kendilerine masaj yaptırdıklarını, bardağa ve pet şişeye idrar yaparak zorla içirdiklerini beyan etmesi üzerine, kurum müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
*FOTOĞRAFTAKİ S.T.
'CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR, İDRARLARINI İÇİRDİLER'
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan S.T., işkence ve istismarın cezaevine girdiği 10'uncu günde başladığını ve 2 gün boyunca sürdüğünü belirterek şunları söyledi: