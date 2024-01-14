Tecavüz ettiler, idrar içirdiler | Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda yaşanan işkence kamerada! Cezalar belli oldu

Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan S.T. (19) ile M.D. (18), iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları A.S. (18), E.G. (17), K.T.Ö. (19) ve Y.Ö.'nün (19) cinsel istismarına uğradı. Darbedilen, işkence gören, idrar içmeye ve birbirleriyle ilişkiye girmeye zorlanan S.T. ile M.D.'nin ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmada haklarında 'çocuğa karşı eziyet', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan A.S., E.G., K.T.Ö. ile Y.Ö., 19 yıl ile 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Cezaevindeki işkence görüntüleri ise 2 katlı koğuşun alt katı ve havalandırmasında bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.