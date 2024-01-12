Motokuryeyi öldürmüştü! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifadeye getirildi

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmişti.