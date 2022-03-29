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"Tecavüz ettikten sonra öldürdük" Şeyma Demir cinayetinde korkunç itiraf! Ters kelepçeli Kızılırmak'ta bulundu

Kırşehir'de Şeyma Demir'in korkunç ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı. Cesedi, Kızılırmak kenarında, ters kelepçeli ve ensesinden vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki Şeyma Demir'le ilgili katil zanlısından itiraf geldi. Şeyma Demir'in tutuklanan katil zanlısı güvenlik görevlilerinden Sami Aydoğan, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdüklerini itiraf etti.

29.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:04
Tecavüz ettikten sonra öldürdük Şeyma Demir cinayetinde korkunç itiraf! Ters kelepçeli Kızılırmak’ta bulundu

Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in (18) katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığında görev yapan 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçlarını itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti.

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Tecavüz ettikten sonra öldürdük Şeyma Demir cinayetinde korkunç itiraf! Ters kelepçeli Kızılırmak’ta bulundu

Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.

Tecavüz ettikten sonra öldürdük Şeyma Demir cinayetinde korkunç itiraf! Ters kelepçeli Kızılırmak’ta bulundu

İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü.

Tecavüz ettikten sonra öldürdük Şeyma Demir cinayetinde korkunç itiraf! Ters kelepçeli Kızılırmak’ta bulundu

Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.

Tecavüz ettikten sonra öldürdük Şeyma Demir cinayetinde korkunç itiraf! Ters kelepçeli Kızılırmak’ta bulundu

Sabah'ın haberine göre, Demir'e tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Suçlamaları reddeden Şefik Ekici'nin ise CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.

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