Başkan Erdoğan ’manda yoğurdu yiyorum’ dedi! Eskişehir İnönü ilçesinin telefonları kilitlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği ziyaret esnasında bir soru üzerine, "Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanım bakraç içinde temin ediyor" dedi.