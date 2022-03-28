E5'te (D-100) ulaşım durdu! Kocaeli İzmit'te sivrisinekle mücadele kapsamında sıkılan ilaç tünele doldu
Kocaeli İzmit'te E5'te (D-100) karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama sırasında Seka Tüneli'nin içi ilaç doldu. Sis gibi her yeri kaplayan ilaç sonrası kötü koku yayıldı. Tünel kokunun dağılmasının ardından 45 dakika sonra tekrar açıldı.
28.03.2022 13:47 - Son Güncelleme: 28.03.2022 13:47
İzmit'te, D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli'nin içini ilaç sis gibi kapladı, kötü koku yayıldı.
Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı.