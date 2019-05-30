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TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

Yeni çipli kimlik kartları tüm hızıyla dağıtılmaya devam ediyor. Kişisel verileri bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki kimsenin bilmediği büyük sır...

30.05.2019 22:54 - Son Güncelleme: 30.05.2019 22:54
TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.

TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...

TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...

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