TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?
Yeni çipli kimlik kartları tüm hızıyla dağıtılmaya devam ediyor. Kişisel verileri bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki kimsenin bilmediği büyük sır...
30.05.2019 22:54
- Son Güncelleme: 30.05.2019 22:54
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir. TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.
DİĞER GALERİLER