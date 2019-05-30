TC kimlik numarasındaki büyük sırrın ne olduğunu biliyor musunuz?

Yeni çipli kimlik kartları tüm hızıyla dağıtılmaya devam ediyor. Kişisel verileri bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki kimsenin bilmediği büyük sır...

30.05.2019 22:54 - Son Güncelleme: 30.05.2019 22:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





