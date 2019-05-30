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Bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte beyin yakan o sorular

Vakit geçirmek için öncelikli uğraşlardan olan bulmaca ya da mantık soruları çözmek. Bazı sorular var ki ilk bakışta çözülüyor fakat bazı mantık soruları var ki işte onları çözmek gerçekten uğraş ve dikkat istiyor! Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

30.05.2019 18:26 - Son Güncelleme: 30.05.2019 18:27
Bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte beyin yakan o sorular

Vakit geçirmek için öncelikli uğraşlardan olan bulmaca ya da mantık soruları çözmek. Bazı sorular var ki ilk bakışta çözülüyor fakat bazı mantık soruları var ki işte onları çözmek gerçekten uğraş ve dikkat istiyor! Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

Bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte beyin yakan o sorular

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.

Bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte beyin yakan o sorular

10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.

Bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte beyin yakan o sorular

Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.

Bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte beyin yakan o sorular
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