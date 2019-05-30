Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? 81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın!

81 il içerisinde en çok göç alan şehir İstanbul olurken, Marmara bölgesi bu konuda zirvedeki yerini korudu. Özellikle Doğu ve Doğu Karadeniz'den gelen göçler Marmara ve Ege bölgelerinin nüfuslarında ciddi artışlara neden oldu. Büyükşehirlerin nüfusu her geçen gün artarken yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. İşte en kalabalık nüfusa sahip o şehirler...

30.05.2019 22:57 - Son Güncelleme: 30.05.2019 23:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





