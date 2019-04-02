TC kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir... Kimlik kartları da artık teknolojiye uydu, Nüfus cüdanlarının yerini çipli yeni kimlik kartıları aldı. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartı, online randevu sistemi aracılığıyla sıra beklemeden alınabiliyor. Peki yeni çipli kimlik kartları için gereken belgeler ne? Nereden randevu alınır? Nasıl başvuru yapılır? Şifre zarfı ne işe yarar? Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? Kimlik kartı çıkarmak için neler gerekli? TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor. işte yeni çipli kimlik kartlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde..

02.04.2019 07:25 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





