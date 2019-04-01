Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yine çok ünlü bir isimle akraba olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU OY KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ TIKLA VE İZLE