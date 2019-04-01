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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

01.04.2019 12:56 - Son Güncelleme: 01.04.2019 13:58
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yine çok ünlü bir isimle akraba olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU OY KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ TIKLA VE İZLE

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...

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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki...
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