Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

Bunun üzerine durum Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler ise Akdeniz foku hakkında daha fazla bilgi toplamak için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan yardım aldı.