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Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

Dünyada yaklaşık olarak 600 tane kaldığı düşünülen Akdeniz foku, Antalya'da EXPO 2016 fuar alanının yanından geçmekte olan Aksu Çayı'nda ortaya çıktı.

02.04.2019 11:55 - Son Güncelleme: 02.04.2019 11:55
Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinden geçmekten olan Aksu Çayı içerisinde siyah bir balık türünün olduğunun gören avcılar durumu hemen Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

Olay yerine giden ekipler balığın nesli tükenmekte olan ve dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku olduğuna karar verdi.

Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

Bunun üzerine durum Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler ise Akdeniz foku hakkında daha fazla bilgi toplamak için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan yardım aldı.

Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

İhbar üzerine hemen fokun görüldüğü alana gelen Prof. Dr. Gökoğlu, hayvanı vatandaşların yardımı ile küçük balıkçı teknesinin üzerine çıkarak yaklaşık 30 dakika incelemelerde bulundu.

Antalya'da nesli tükenmekte olan Akdeniz foku bulundu

Prof. Dr. Gökoğlu Akdeniz fokunun yeni doğmuş olabileceğini belirterek annesinin sütten kesmiş olabileceğini kaydetti.

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