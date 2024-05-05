922 ilçe arasından birinci belli oldu! Türkiye'nin en güzel 10 ilçesi açıklandı

Türkiye'nin en güzel ilçeleri belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından farklı ilçelerin katıldığı bu araştırmanın sonuçları, beklentilerin aksine İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden herhangi bir ilçeyi içermiyor. Bu durum listede yer alan ilçelerin güzelliğinin ne kadar çarpıcı olduğunu gösteriyor.