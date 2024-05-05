922 ilçe arasından birinci belli oldu! Türkiye'nin en güzel 10 ilçesi açıklandı

Türkiye'nin en güzel ilçeleri belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından farklı ilçelerin katıldığı bu araştırmanın sonuçları, beklentilerin aksine İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden herhangi bir ilçeyi içermiyor. Bu durum listede yer alan ilçelerin güzelliğinin ne kadar çarpıcı olduğunu gösteriyor.
Yapılan kapsamlı araştırmalar Türkiye'nin en güzel ilçesinin hangisi olduğunu ortaya koyarken, sonuçları görenler şaşkınlık içinde kaldı. Türkiye'nin farklı köşelerinden ilçelerin değerlendirildiği bu araştırmada, listenin zirvesindeki ilçe ne İstanbul ne de Ankara'da yer alıyor. Peki, Türkiye'nin en güzel ilçeleri hangileri? İşte bu merak uyandıran sorunun yanıtı!
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 10 İLÇESİ AÇIKLANDI
İşte yapılan listede yer alan ilçeler:
10- İzmir-Çeşme