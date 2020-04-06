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Tavşan yuvası sandılar! Ama gerçek bambaşka çıktı

Ormanda gezinirken bulunan ve sıradan bir tavşan yuvası gibi görünen delikten çıkanlar görenleri çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilerek ulaşılan yerde adeta büyüleyici bir mağara keşfedildi. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

06.04.2020 07:49 - Son Güncelleme: 06.04.2020 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





