Tavşan yuvası sandılar! Ama gerçek bambaşka çıktı
Ormanda gezinirken bulunan ve sıradan bir tavşan yuvası gibi görünen delikten çıkanlar görenleri çok şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilerek ulaşılan yerde adeta büyüleyici bir mağara keşfedildi. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.
06.04.2020 07:49
- Son Güncelleme: 06.04.2020 07:50
İngiltere Shropshire'dakİ tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.
İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.
Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.
2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.