Günlük burç yorumları – 6 Nisan 2020 Pazartesi

BOĞA:

Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün, aile içinde yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz onları sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Bugün kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.



