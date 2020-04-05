Günlük burç yorumları – 5 Nisan 2020 Pazar

BOĞA:

Başarı ve bol kazanç, bir arada gelebilir. Size, en iyi koşulları sunacak bazı tekliflere hazır olmalısınız. Mantık takıntılarınızı biraz daha yumuşatmanız gerekiyor. Bir ortağınızla ilgili güç savaşları başlatabilirsiniz. Empati yeteneğinizi doğru kullandığınız zaman, başarı size hızla gelecektir. Grup çalışmalarına sıcak bakmalısınız.