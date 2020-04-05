Günlük burç yorumları – 5 Nisan 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Nisan 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Takıntılı bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Aklınız yine karışık. Bugün çevrenizdeki kişilere olumlu bakmalısınız. Enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz. Kariyerinizi sağlamlaştırmak adına başlatacağınız çalışmalar başarılı ilerliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.
BOĞA:
Başarı ve bol kazanç, bir arada gelebilir. Size, en iyi koşulları sunacak bazı tekliflere hazır olmalısınız. Mantık takıntılarınızı biraz daha yumuşatmanız gerekiyor. Bir ortağınızla ilgili güç savaşları başlatabilirsiniz. Empati yeteneğinizi doğru kullandığınız zaman, başarı size hızla gelecektir. Grup çalışmalarına sıcak bakmalısınız.
İKİZLER:
Bugün, arkadaşlarınızla uyumlu ve destekleyici ilişkiler içinde olabilirsiniz. Evinizle ilgili yeni bir düzenleme söz konusu. Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak. Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün.
YENGEÇ:
Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. . Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Eski dostlarınızla iş birliği gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.
ASLAN:
Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Emeklerinizin karşılığını almanız için, doğru planlar yapmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.