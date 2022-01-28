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Taşıma karla can suyu! Meke Gölü'nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar

Konya'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve tamamen kuruyan Meke Gölü'ne can suyu olması için belediye ekipleri, kamyonlarla kar taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.

DHA
28.01.2022 16:13 - Son Güncelleme: 28.01.2022 16:27
Taşıma karla can suyu! Meke Gölü’nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşıma karla can suyu! Meke Gölü’nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar

Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Taşıma karla can suyu! Meke Gölü’nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar

Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.

Taşıma karla can suyu! Meke Gölü’nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar

Haritadan silinme noktasına gelen gölü yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje çalışmaları sürdürülüyor.

Taşıma karla can suyu! Meke Gölü’nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar

Son 1 haftadır Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı, Meke Gölü için de umut oldu.

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