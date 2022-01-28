Taşıma karla can suyu! Meke Gölü'nü böyle kurtarmaya çalışıyorlar
Konya'da 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve tamamen kuruyan Meke Gölü'ne can suyu olması için belediye ekipleri, kamyonlarla kar taşıyor. Dünden bu yana 50 kamyon kar birikintisi göle boşaltılırken, kar taşıma çalışmalarına devam ediliyor.
28.01.2022 16:13
- Son Güncelleme: 28.01.2022 16:27
Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.
Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke Gölü'nün ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalmasıyla kurudu.