Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!
Günümüzde köyden kente göç birçok bölge için büyük nüfus problemi anlamına geliyor. Köylere dönüşleri teşvik etmek amacıyla, taşınanlara binlerce lira değerinde ödemeler yapılıyor. Bu kasabalara taşındığınız takdirde 435 bin TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. Ödemeleri almak için ise belirli şartları yerine getirmeniz gerekecek. Örneğin; taşınan köyde veya kasabada belirli bir süre yaşama şartı bulunuyor. Çocuk yapan ailelere de ekstra ödeme veriliyor. İşte; tası tarağı toplayıp taşınarak 435 bin TL alma yolları!
Dünya çapında pek çok yerde nüfusu kontrol altında tutmak için köylere teşvik amaçlanıyor. Böylelikle şehirlerdeki yoğunluğun azaltılması ve köylerin de yeniden canlandırılması düşünülüyor. Birçok yerde köylere ve kasabalara taşınanlara ekstra ödeme veriliyor. Bu ödemeler tam 435 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte; Avrupa'da taşınabileceğiniz köyler ve kasabalar!
Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor. Ünlü araştırmacı William Russell, başta azalan nüfus olmak üzere, kasaba veya köylere ekonomik teşvik ve tarihi eser niteliği taşıyan evlerin yenilenmesinin amaçlandığı teşvikler ile ilgili özellikle evden çalışan 'dijital göçebeler' adı verilen grubun hedeflendiği belirtti.
İSPANYA, ASTURİAS
İspanyolların bir kısmı, ülkenin geleneksel pueblolarını (köyleri) daha büyük şehirlere taşınmak için terk ediyor.
Bu nedenle yerel yöneticiler, insanları geri getirmenin en iyi yolunun finansal bir teşvik sunmak olduğu sonucuna vararak, taşınan her aileye 3 bin euro (Yaklaşık 30 bin TL) verileceğini açıkladı.