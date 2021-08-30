Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor. Ünlü araştırmacı William Russell, başta azalan nüfus olmak üzere, kasaba veya köylere ekonomik teşvik ve tarihi eser niteliği taşıyan evlerin yenilenmesinin amaçlandığı teşvikler ile ilgili özellikle evden çalışan 'dijital göçebeler' adı verilen grubun hedeflendiği belirtti.