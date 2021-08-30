Vav TV İzle
Haberler Yaşam Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

Günümüzde köyden kente göç birçok bölge için büyük nüfus problemi anlamına geliyor. Köylere dönüşleri teşvik etmek amacıyla, taşınanlara binlerce lira değerinde ödemeler yapılıyor. Bu kasabalara taşındığınız takdirde 435 bin TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. Ödemeleri almak için ise belirli şartları yerine getirmeniz gerekecek. Örneğin; taşınan köyde veya kasabada belirli bir süre yaşama şartı bulunuyor. Çocuk yapan ailelere de ekstra ödeme veriliyor. İşte; tası tarağı toplayıp taşınarak 435 bin TL alma yolları!

30.08.2021 19:54 - Son Güncelleme: 30.08.2021 19:55
Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

Dünya çapında pek çok yerde nüfusu kontrol altında tutmak için köylere teşvik amaçlanıyor. Böylelikle şehirlerdeki yoğunluğun azaltılması ve köylerin de yeniden canlandırılması düşünülüyor. Birçok yerde köylere ve kasabalara taşınanlara ekstra ödeme veriliyor. Bu ödemeler tam 435 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte; Avrupa'da taşınabileceğiniz köyler ve kasabalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

Evden çalışmanın arttığı bu süreçte, nüfusu her geçen gün azalan ve ekonomileri tükenen Avrupa köyleri ise, kişilere taşınmaları karşılığında 44 bin euroya kadar (435 bin TL) teşvik teklif ediyor. Ünlü araştırmacı William Russell, başta azalan nüfus olmak üzere, kasaba veya köylere ekonomik teşvik ve tarihi eser niteliği taşıyan evlerin yenilenmesinin amaçlandığı teşvikler ile ilgili özellikle evden çalışan 'dijital göçebeler' adı verilen grubun hedeflendiği belirtti.

Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

İSPANYA, ASTURİAS

İspanyolların bir kısmı, ülkenin geleneksel pueblolarını (köyleri) daha büyük şehirlere taşınmak için terk ediyor.

Bu nedenle yerel yöneticiler, insanları geri getirmenin en iyi yolunun finansal bir teşvik sunmak olduğu sonucuna vararak, taşınan her aileye 3 bin euro (Yaklaşık 30 bin TL) verileceğini açıkladı.

Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

Nüfusu 600'ün altına inen ve 17'inci yüzyıldan kalma mimarisiyle Avrupa'nın en eski yapılarından bazılarını bulunduran Asturias köylerinde, yöneticiler doğan her bebeğin ailesine de 3 bin euro verileceğini bildirdi.

Tası tarağı toplama zamanı! Bu köylere taşınana 435 bin TL’ye kadar ödeme! Çocuk yapan da alıyor!

İSPANYA GALİÇYA

İspanya'da köylerine taşınanlara teşvik verileceğini açıklayan bir diğer köy ise Galiçya dağlarının arasında bulunan Rubia.

SON DAKİKA