SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3,5 milyon liralık otomobili çalındı! O anlar kamerada
Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3,5 milyon lira değerindeki lüks otomobili Üsküdar'daki evinin önünden çalındı. 15 Ağustos Pazar günü, Anıl K. isimli şüpheli Çebi'nin evinin önüne geldi. Güvenlik görevlisinin ayrılmasının ardından aracın anahtarını aldı ve 3,5 milyon lira değerindeki otomobili alarak kaçtı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
30.08.2021 14:23
- Son Güncelleme: 30.08.2021 14:33
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Üsküdar'da ailesinin evinin önünden park halindeki lüks otomobili çalındı. Otomobili çalan şüpheli yakalanırken, otomobilin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Üsküdar'da 15 Ağustos Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. isimli şüpheli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin önüne geldi.
Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Şüpheli Anıl K.'nın lüks aracı, oto tamircisi Eren Y.(38) ve Savaş Ç.(30)'nın yanına getirdiği belirlendi.