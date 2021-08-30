SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 3,5 milyon liralık otomobili çalındı! O anlar kamerada

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı.