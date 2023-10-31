Tarihte işe gelmeme mazeretleri: 3 bin 250 yıldır kullanılıyor! Annesini mumyalıyor, akrep ısırdı, oğlunun yasını tutuyor...

1 Günümüzde işe gelmeme mazeretleri arasında yer alan 'Hasta' , 'İzinli' gibi gerekçelerin geçmiş tarihte de kullanıldığını biliyor muydunuz? Mısır'ın Deir el-Medina bölgesinde bulunan MÖ 1250 tarihli bir ostrakon, işçilerin işe gelmeme nedenlerini içeren ilginç bir liste sunuyor. Bu kayda göre işçiler, o dönemde çeşitli nedenlerle işe gelmemişler. Ostrakonun her iki yüzünde işçilerin devamsızlık sebepleri sıralanmış, ve bu sebepler arasında çok ilgin. bahaneler de yer almış...

2 MÖ 1250 tarihli ostrakon, II. Ramses'in "40. Yılı" olarak belirtilen bir döneme ait işçi kayıtlarını içermektedir. Bu belge, tam 280 günü kapsayan bir işçi kaydını sunuyor. Ostrakonun her iki yüzünde, ilginç bilgiler yer alıyor.