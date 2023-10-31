Tarihte işe gelmeme mazeretleri: 3 bin 250 yıldır kullanılıyor! Annesini mumyalıyor, akrep ısırdı, oğlunun yasını tutuyor...

Günümüzde işe gelmeme mazeretleri arasında yer alan 'Hasta' , 'İzinli' gibi gerekçelerin geçmiş tarihte de kullanıldığını biliyor muydunuz? Mısır'ın Deir el-Medina bölgesinde bulunan MÖ 1250 tarihli bir ostrakon, işçilerin işe gelmeme nedenlerini içeren ilginç bir liste sunuyor. Bu kayda göre işçiler, o dönemde çeşitli nedenlerle işe gelmemişler. Ostrakonun her iki yüzünde işçilerin devamsızlık sebepleri sıralanmış, ve bu sebepler arasında çok ilgin. bahaneler de yer almış...
MÖ 1250 tarihli ostrakon, II. Ramses'in "40. Yılı" olarak belirtilen bir döneme ait işçi kayıtlarını içermektedir. Bu belge, tam 280 günü kapsayan bir işçi kaydını sunuyor. Ostrakonun her iki yüzünde, ilginç bilgiler yer alıyor.
Ostrakonun her iki yüzünde, sağ tarafta sütunlar halinde düzenlenmiş 40 işçinin isminden oluşan bir liste ve sol tarafta yatay bir çizgide siyahla yazılmış tarihler bulunuyor. Çoğu tarihin üzerinde, bu kişinin o tarihte neden işe gelmediğini gösteren kırmızı bir kelime veya deyim bulunuyor: Bu ifadeler arasında "hasta", "patronuyla birlikte", "bira mayalıyor", "annesini mumyalıyor", "akrep ısırdı" gibi çeşitli mazeretler yer alıyor.