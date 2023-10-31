Ordu'da korku dolu anlar! KYK yurdunda asansör halatları koptu | Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda düşen asansör nedeniyle bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu defa Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...