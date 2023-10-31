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Ordu'da korku dolu anlar! KYK yurdunda asansör halatları koptu | Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda düşen asansör nedeniyle bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu defa Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 01:43 Güncelleme 31 Ekim 2023, 01:47
Ordu’da korku dolu anlar! KYK yurdunda asansör halatları koptu | Öğrenciler hastaneye kaldırıldı 1

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi.

Ordu’da korku dolu anlar! KYK yurdunda asansör halatları koptu | Öğrenciler hastaneye kaldırıldı 2

Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu.

Ordu’da korku dolu anlar! KYK yurdunda asansör halatları koptu | Öğrenciler hastaneye kaldırıldı 3

Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

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