Dünyanın en küçük bıçaklarını yapıyordu! ’Şirin baba’ lakaplı Erdoğan Güzel’in gözleri bozuldu

Yaptığı Dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel'in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu. Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti.