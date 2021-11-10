Dünyanın en küçük bıçaklarını yapıyordu! 'Şirin baba' lakaplı Erdoğan Güzel'in gözleri bozuldu
"Bunu yapan usta kör oldu" sözü maalesef gerçek oldu. Bıçak sanatındaki ustalığı ve yaptığı 1.5 santim uzunluğundaki minik bıçaklarla adından söz ettiren "Şirin baba" lakaplı Erdoğan Güzel'in gözleri bozuldu.
Sivas'ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan geliştirdiği bıçaklar ile ustalığı sanata dönüştüren "Şirin baba" lakaplı Erdoğan Güzel, bu günlerde mesleğini devam ettirmesini zorlaştıracak bir sağlık problemi yaşıyor.
Yaptığı Dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel'in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu. Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti.
Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmiyor. 1.5 santimlik kendi rekorunu kırıp 1 santim uzunlukta bıçaklar üretmeyi planlıyor.
GUİNNESS'E ADAY
Yaptığı küçük bıçaklarla Guinness'e aday olduğunu hatırlatan Güzel, "25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Türkiye'nin en küçük bıçağını yaptım.