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Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı

Bursa'da yaşanan olay akıllara filmleri getirdi. Genellikle filmlerde görülen sahnelerden birini yapmak isteyen sürücü mahsur kaldı. Hafif ticari aracıyla surlardan inmek isteyen sürücü merdivenlere sıkışıp kaldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise sürücüyü bulamadı.

08.08.2021 09:42 - Son Güncelleme: 08.08.2021 09:48
Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı

Bursa'da hafif ticari araç ile merdivenden inmek isteyen sürücü sıkışarak merdivende asılı kaldı.

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Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı

Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane surlarında meydana geldi.

Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı

Edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı.

Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı

Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı

Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

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