Tarihi surlardan hafif ticari aracı ile inmek istedi merdivenlere sıkışıp kaldı
Bursa'da yaşanan olay akıllara filmleri getirdi. Genellikle filmlerde görülen sahnelerden birini yapmak isteyen sürücü mahsur kaldı. Hafif ticari aracıyla surlardan inmek isteyen sürücü merdivenlere sıkışıp kaldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise sürücüyü bulamadı.
08.08.2021 09:42
- Son Güncelleme: 08.08.2021 09:48
Edinilen bilgiye göre 16 EE 213 plakalı hafif ticari bir araç Tophane surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı.
Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.