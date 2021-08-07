Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profilleri Ümitcan Uygun'un DNA profilleri ile uyumlu çıktı
Türkiye, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünü konuşuyor. Son dakika haberine göre Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda, ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.
Esra Hankulu'nun esrarengiz ölümünde son dakika gelişmesi... Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunmasından dolayı 'kasten öldürme 'suçundan tutuklandı.
Esra Hankulu ölmeden önce yanında bulunan Uygun ile birlikte yine evde bulunan genç kızın arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C. de (20) gözaltına alındı.
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Emniyetteki sorgusunda Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan C., adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
CEZASI MÜEBBET HAPİS
Ümitcan Uygun'un, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi.