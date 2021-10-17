Tarihi savaşları kendi imkanlarıyla 3 boyutlu maketlerle yeniden canlandırıyor! Edirneli Hüseyin Ülker'in diorama sevdası
Edirne'de yaşayan emekli Hüseyin Ülker, "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmalarında tarihi yeniden canlandırıyor. Ülker, yaptığı açıklamada, diorama hobisinin 11. yaş gününde ablasının hediye olarak aldığı gemi ile başladığını söyledi. Müzeler için modellemeler hazırlayan 53 yaşındaki Hüseyin Ülker, gününün büyük çoğunluğunu Edirne sanayisindeki atölyesinde geçiriyor. Hazırladığı kompozisyon için günlerce emek veren Ülker, bitirdiği her projede tarihi bir anı canlandırmanın gururunu yaşıyor. Söz konusu dioramalarda İstanbul Fethi, Akabe Savaşı, Sırpsındığı Savaşı yer alıyor.
17.10.2021 12:29
- Son Güncelleme: 17.10.2021 12:30